Weltmeisterin für Maniküre Vom Schrauben am Panzer zum eigenen Kosmetikstudio: Absolutely Beauty feiert Eröffnung in Jerichow

Mit 24 Jahren wagt Kosmetikmeisterin Maike Ziemann den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet ihr erstes Studio in Jerichow. Dabei hatte sie zunächst eine Ausbildung bei der Bundeswehr begonnen. Wieso es nun diese Branche wurde und welche Angebote auch für Männer interessant sind.