Weltmeisterin für Maniküre Vom Schrauben am Panzer zum eigenen Kosmetikstudio: Absolutely Beauty feiert Eröffnung in Jerichow
Mit 24 Jahren wagt Kosmetikmeisterin Maike Ziemann den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet ihr erstes Studio in Jerichow. Dabei hatte sie zunächst eine Ausbildung bei der Bundeswehr begonnen. Wieso es nun diese Branche wurde und welche Angebote auch für Männer interessant sind.
22.10.2025, 18:06
Jerichow. - Nach der Eröffnung des Restaurants im „Leuchtturm“ ist die Karl-Liebknecht-Straße in Jerichow nun um ein weiteres Geschäft reicher. Denn nur ein paar Meter weiter, direkt neben Fränks Imbiss, hat Maike Ziemann ihr Kosmetikstudio „Absolutely Beauty“ eröffnet.