Die Malgruppe der Kreisvolkshochschule aus Genthin hat ihre Ausstellung in Jerichow eröffnet. Ab sofort können die Kunstwerke im Fachkrankenhaus der Awo bestaunt werden.

Künstler geben Einblicke in Werke

Zahlreiche Gäste bestauen die Werke der Künstler in Jerichow

Jerichow. - Rund 40 Gemälde zieren seit der Vernissage am Mittwoch den langen Flur im Haupthaus des Awo-Fachkrankenhauses in Jerichow.

Gezeigt wird eine Auswahl an verschiedenen Motiven und Techniken, ob nun Acryl oder Aquarell, Motiven aus der Tierwelt oder der Architektur.

Die Ausstellung steht unter dem Motto „Farbenglück“ und zeigt die Werke der Mitglieder der Genthiner Malgruppe der Kreisvolkshochschule. Entstanden sind die Werke im Kurs selbst oder daheim.

Besondere Premiere bei der Vernissage in Jerichow

Solche Ausstellungen gibt es zwar häufiger in der Jerichower Einrichtung, in diesem Fall handelt es sich jedoch in gewisser Weise um eine Premiere: „Sonst hatten wir immer Einzelkünstler hier, jetzt hat zum ersten Mal eine Gruppe ihre Werke ausgestellt“, begrüßt Awo-Geschäftsführer Thomas Wendler die zahlreichen Gäste zur Ausstellung des Kunst-Kurses.

Geleitet wird der Kurs, der in diesem Jahr um zwei Teilnehmer gewachsen ist, von der brandenburger Künstlerin Elli Swonken. Sie gibt ab und an Impulse zur Inspiration, an sich arbeitet aber jeder Teilnehmer frei.

Elli Swonken und Thomas Wendler eröffnen die Vernissage in Jerichow. Louis Hantelmann

„Häufigere Motive sind beispielsweise der Löwe oder die Eule, da wir diese gemeinsam im Kurs durchgenommen haben“, erklärt die Dozentin. „An sich macht aber jeder seine Themen und entfaltet sich. Ganz gleich, ob eben Tiere, Landschafts- oder Architekturmotive zum Vorbild genommen werden.“

Im Rahmen der Vernissage haben sich auch die sechs Kursteilnehmer kurz dem Publikum vorgestellt und dieses über ihr künstlerisches Gestalten aufgeklärt.

Ausstellung in Jerichow: Künstler stellen sich vor

So bevorzugt Elke Geue die Arbeit mit Aquarellfarben und liebt es, Details vorab genau auszuarbeiten, daher scheut sie sich nicht vor aufwendigen Motiven. Ihre Werke enthalten oft architektonische Elemente.

Auf Landschaftsbilder hat sich Johannis Peter Renusch anfangs spezialisiert. Inzwischen werden seine Werke mit weiteren Motiven ergänzt. Er malt gerne mit Aquarellfarben und Acryl.

Catarina Stahlich haben es besonders Landschafts- und Seebilder angetan. Für sie ist das Malen zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden, sodass sie regelmäßig zu Stift und Papier greift.

Bei Doris Protz zählen Motive aus der Tierwelt zu den Favoriten. Die Freude am Malen und Zeichnen begleitet die Rentnerin seit ihrer Kindheit.

Neu im Kurs sind seit diesem Jahr Yvette Below und Beate Gohr. Beide nutzen das Angebot zum Ausgleich zur Arbeit und zum Alltag. Yvette Below lässt sich dabei gerne von der Natur, Gebäuden mit Charakter und Momenten des Alltags inspirieren.

Nächster KVHS-Genthin-Kurs im September

Die Biologin Beate Gohr bedient sich hingegen gerne Motiven aus der Natur, vor allem der Botanik. Beide wollen den Kurs weiterhin zur Kreativität und Entspannung nutzen.

Der nächste Kurs an der Kreisvolkshochschule wird von Elli Swonken wieder Mitte September angeboten. „Wir treffen uns immer donnerstags und haben noch freie Plätze“, lädt sie Interessierte zur Teilnahme ein.