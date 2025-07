Das Awo-Fachkrankenhaus in Jerichow lädt zu Kunstausstellung mit dem Titel „FarbenGlück“ und zur Sommermusik unter dem Motto „Forever Young“ ein.

Kunst trifft Musik: Awo-Fachkrankenhaus in Jerichow lädt zur Vernissage und zum Konzert

Jerichow. - Kulturfreunde dürfen sich gleich auf zwei Veranstaltungen freuen, die demnächst im Awo-Fachkrankenhaus in Jerichow stattfinden.

Zunächst wird am Mittwoch, 30. Juli, zur Kunstausstellung „FarbenGlück“ geladen. „Die Ausstellung präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Werken der Genthiner Kreisvolkshochschule-Malgruppe – darunter farbenfrohe Landschaften, ausdrucksstarke Stillleben, abstrakte Kompositionen sowie Darstellungen von Tieren und Menschen“, kündigt Cathleen Paech, Pressesprecherin der Awo, an.

Awo-Fachkrankenhaus in Jerichow: Vernissage am 30. Juli

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am 30. Juli um 13 Uhr im Haus 6 des Awo-Fachkrankenhauses Jerichow, Johannes-Lange-Straße 20, statt.

„Alle Kunstinteressierten, Patienten, Mitarbeitende sowie Bürger der Region sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen“, verkündet Paech.

Die zweite Veranstaltung wird hingegen vor allem interessant für Musikliebhaber, denn am Freitag, 8. August, findet das Sommerkonzert statt. Dieses steht unter dem Motto „Forever Young“ und wird in der Krankenhauskapelle gespielt.

Kellerorchester zu Gast bei der Awo in Jerichow

„Das Kellerorchester präsentiert eine mitreißende Auswahl an unvergesslichen Songs der Rock- und Popgeschichte – immer jung gebliebene Klassiker, die Generationen verbinden“, freut sich die Pressesprecherin auf das diesjährige Konzert.

Das Kellerorchester besteht aus Wolfgang Fischer an der Gitarre, Angela Jörcke am Keyboard und Ronny Dymek an der Gitarre. Die drei Künstler singen zudem und sorgen für die musikalische Rundum-Gestaltung des Abends.

Beginn der Veranstaltung ist am 8. August um 18.30 Uhr. Wer einen stimmungsvollen Sommerabend mit Live-Musik genießen möchte, ist herzlich in die Krankenhauskapelle eingeladen.

Der Eintritt für die Vernissage und auch für das Sommerkonzert ist frei.