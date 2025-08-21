Der Winterdienst auf kombinierten Wegen wird neu geregelt - noch vor dem nächsten Schneefall. Das ist der erste Vorschlag für das künftige Räumen vor der Haustür.

Vorsicht Glatteis! Wer räumt die Geh- und Radwege in Genthin – Stadt oder Anwohner?

Wer den Schnee auf kombinierten Geh- und Radwegen räumen muss, entscheidet der Stadtrat im Spätsommer.

Genthin - Wer ist für den Winterdienst auf kombinierten Geh- und Radwegen in Genthin verantwortlich? Die Stadt oder die Anwohner? Darüber wurde am Montag in der Sitzung des Baugremiums diskutiert. Und dort gab es auch einen ersten Vorschlag für die künftige Regelung.