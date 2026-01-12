weather schneeregen
Trotz bundesweit sinkender Bearbeitungszeiten bleibt Genthin unterm Durchschnitt. Eine neue Statistik zeigt: Das Finanzamt Genthin gehört zu den zehn langsamsten Behörden Deutschlands.

Von Robert Sonntag 12.01.2026, 16:30
Genthiner Finanzamt schneidet im deutschlandweiten Vergleich eher schlecht ab. Symbolbild: IMAGO/Bihlmayer

Genthin - Wo Steuerzahler andernorts bereits nach wenigen Wochen ihren Bescheid erhalten, heißt es in Genthin weiter warten - und zwar lange. Die aktuelle Auswertung des Online-Portals Lohnsteuer-kompakt zu den Bearbeitungszeiten deutscher Finanzämter zeigt ein ernüchterndes Bild: Von insgesamt 482 untersuchten Behörden landet das Finanzamt Genthin auf Platz 473.