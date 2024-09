Warten hat ein Ende: Poststation in der Genthiner Uhlandstraße ist in Betrieb

Eine hochmoderne Poststation mit Videochat für den Kundendienst ist seit Mitte September in Genthin-Süd in Betrieb.

Genthin - Eine Poststation der neuesten Generation ist seit Mitte September in Genthin in Betrieb. Sie steht in der Uhlandstraße 1 am NP-Markt. Das bietet der Standort.

Die Station verfügt über einen integrierten Briefkasten, 52 Fächer für Päckchen und Pakete sowie ein Bedienfeld für den Verkauf von Brief- und Paketmarken. „Die neue Poststation bietet nahezu alle Postdienstleistungen an, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen“, erläutert Post-Sprecherin Anke Blenn in einer Pressemitteilung.

Intuitive Bedienelemente erleichtern die Nutzung

Der Kauf von Brief- und Paketmarken inklusive Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Einschreiben, ist ebenso möglich wie der Versand und der Empfang von Briefen und Paketen. Die Poststation habe einen Touchscreen und sei intuitiv bedienbar.

Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, kann ganz einfach über das Bedienfeld per Video den Kundenservice kontaktieren. Auf dem Bildschirm der Poststation erscheint dann ein Kundendienstmitarbeiter, der direkt weiterhilft.

Bargeldloses Bezahlen

Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master-Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden.

Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei. Um Pakete und Päckchen an der Poststation zu empfangen, ist, ähnlich wie bei der Packstation, eine einmalige Registrierung auf der DHL-Internetseite erforderlich.

Seit Anfang 2023 gab es nur noch stundenweise Öffnungszeiten einer Poststelle in der Uhlandstraße. Nun können Kunden Serviceleistungen rund um die Uhr nutzen.

Weitere Poststellen in Genthin

Den Genthiner Postkunden stünden ansonsten drei Partner-Filialen am Marktplatz 2 (Lotto am Markt), in der Geschwister-Scholl-Straße 30 (im E-Center) und in der Jerichower Straße 50 (Sonderpreis-Baumarkt) zur Verfügung.

Päckchen und Pakete können im DHL-Paketshop Am Legefeld 2 (im toom-Baumarkt) verschickt werden oder alternativ rund um die Uhr an den drei DHL-Packstationen: in der Bergzower Straße 6 (am Aldi-Markt), in der Geschwister-Scholl-Straße 32 (an der Tankstelle) oder Am Legefeld 4 (am Kaufland-Markt).