Genthin - sm

Die Deutsche Post eröffnet am 26. September eine Interimsfiliale in angemieteten Räumen im NP-Markt in der Uhlandstraße.

Nachdem die Inhaberin der Partnerfiliale, in deren Lotto-Laden die Postfiliale integriert war, kurzfristig Mitte Mai ihr Geschäft aufgegeben hatte, gibt es für den Süden Genthins keine Anlaufstelle der Post mehr, in die man persönlich gehen konnte, um einen Ansprechpartner zu haben. Seitdem habe, so Pressesprecherin Anke Blenn, die Deutsche Post „intensiv nach einem neuen Kooperationspartner“ für den Betrieb einer Partner-Filiale gesucht, um Postdienstleistungen wieder in einem Einzelhandelsgeschäft oder im örtlichen Gewerbe für den Süden Genthins anbieten zu können. Trotz aller Bemühungen hätte sich bislang jedoch kein Interessent gefunden.

Vorübergehende Post-Filiale in den gleichen Räumen im NP-Markt

Deshalb habe die Post nun Räumlichkeiten im NP-Markt angemietet und Mitarbeiter auf Stundenbasis eingestellt, um die postalische Versorgung der Kunden im Süden Genthins weiter gewährleisten zu können. Die Interimsfiliale hat dann ab 26. September montags bis freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Während dieser Öffnungszeiten werden Briefe, Pakete, Päckchen und Expresssendungen angenommen, Briefmarken und DHL-Paketmarken verkauft, Sendungen für benachrichtigte Empfänger gelagert und ausgegeben sowie Briefsendungen mit Zusatzleistungen (zum Beispiel Einschreiben) angenommen.

Die Deutsche Post, so Anke Blenn, sei aber weiter auf der Suche nach einem Kooperationspartner im Einzelhandel oder Gewerbe in Genthin-Süd, der am Betrieb einer Partner-Filiale interessiert ist. Den Genthiner Postkunden stünden ansonsten drei Partner-Filialen am Marktplatz 2 (Lotto am Markt), in der Geschwister-Scholl-Straße 30 (im E-Center) und in der Jerichower Straße 50 (Sonderpreis-Baumarkt) zur Verfügung. Päckchen und Pakete können im DHL-Paketshop Am Legefeld 2 (im toom-Baumarkt) verschickt werden oder alternativ rund um die Uhr an den drei DHL-Packstationen: in der Bergzower Straße 6 (am Aldi-Markt), in der Geschwister-Scholl-Straße 32 (an der Tankstelle) oder Am Legefeld 4 (am Kaufland-Markt).