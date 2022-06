Warum 2022 kaum ein Handschlag in Genthins Grüner Lunge getan wird

Mit hochfliegenden Plänen sollte der Volkspark in Altenplathow umgestaltet werden. Dagegen legten Denkmal- und Umweltschutzbehörde ihr Veto ein. Jetzt reicht das Geld nicht mal für Wegeinstandsetzung und neue Lampen.

Genthin (sm) - Still ruht der Volkspark. Nicht nur, weil das im Winter nun einmal so ist. Im Volkspark in Altenplathow wird auch im kommenden Jahr kaum ein Handschlag getan werden können. Jedenfalls nicht mit Geld aus dem Stadtsäckel.