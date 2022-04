Digitale Sicherheit Warum auch Kommunen wie Jerichow angreifbar für Cyberattacken sind

Jerichow will in Sachen Cyberangriffe auf der sicheren Seite stehen. Darum holten sich die Stadträte einen IT-Experten, der ihnen wichtige Hinweise gab. Denn Vorfälle wie in Anhalt-Bitterfeld sind auch in anderen Verwaltungen nicht unwahrscheinlich.