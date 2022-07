Warum die Genthinerin Marlies Kamp mit über 80 noch jeden Tag zur Arbeit geht

Schon lange hätte Marlies Kamp in Pension gehen können. Sie aber steht ihrer Tochter im Sanitätshaus weiter bei. Ein seltenes Gespann, denn Frauen sind im Bereich der Orthopädietechnik immer noch kaum vertreten.

Genthin - Es dauert bei Marlies Kamp nie lange, dann geht ihr geschulter Blick nach unten zu den Füßen ihres Gegenüber. Trägt die oder der geeignetes, bequemes Schuhwerk oder stöckelt meist sie unsicher auf zu hohen Absätzen über das Pflaster in der Brandenburger Straße? Viele, so die erfahrene Orthopädiemechanikerin, würden oft zu schmale, damit zu enge Schuhe oder solche mit zu hohen Absätzen tragen. „Darin“, sagt sie mit einem besorgten Blick auf die Schuhe der Reporterin, „könnte ich gar nicht laufen“. Die so schmal eigentlich nicht geschnitten sind und auch nur einen drei Zentimeter hohen Absatz haben.