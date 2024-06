Zum ersten Mal mietete die Stadt ein Löschfahrzeug mit großem Wassertank, als das wehreigene im Juni 2023 ausfiel. Nun mietet sie dieses Fahrzeug erneut an.

Genthin. - Die Stadt Genthin hat jetzt als Träger der Feuerwehr erneut ein Löschfahrzeug mit einem großvolumigen Wassertank angemietet.

Das hatte sie schon einmal gemacht, nachdem das eigene Fahrzeug mit einem 10.000-Liter- Löschwasser-Tank auf dem Weg zu einem Einsatz bei einem Unfall auf der Wasserturmkreuzung verunglückte. Am Fahrzeug entstand damals Totalschaden, die Besatzung kam ohne größere Verletzungen davon.

Das Mietfahrzeug hat einen 4.600 Liter-Löschwassertank und ist vor allem bei der Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden wichtig, deren Ausbreitung verhindert werden soll. Denn der Landkreis Jerichower Land und damit auch das Gemeindegebiet der Stadt Genthin gehören zu den wenigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt mit der Waldbrandgefahrenklasse A, der höchsten von drei Stufen. Gleiches gilt noch für die Altmark sowie für Teile der Dübener Heide und des Flämings.

Um vor allem die weitere Ausbreitung von Wald- und Vegetationsbränden zu verhindern, ist sofort verfügbares Löschwasser in großen Mengen nötig. Deshalb hat die Stadt 15.000 Euro aufgewendet, um das damals bis Ende September 2023 angemietete Löschfahrzeug nun erneut in die Genthin Feuerwache zu holen.

Ende Mai konnte das Miet-Tanklöschfahrzeug-Wald vom Typ „Brandenburg“ bei der Fachfirma im thüringischen Schleusingen nun erneut abgeholt werden. Noch am Abend der Ankunft wurde es von den Feuerwehrangehörigen einsatzbereit gemacht und in der Rettungsleitstelle angemeldet.

Gemietet bis September

Voraussichtlich bis Anfang September dieses Jahres soll das angemietete Tanklöschfahrzeug in der Genthiner Feuerwache bleiben und im Brandfall ausrücken. Im Sommer kommenden Jahres soll dann voraussichtlich die in Planung befindliche Anschaffung eines neuen, stadteigenen Großtanklöschfahrzeugs abgeschlos-sen sein und das Fahrzeug seinen Platz in der Ortsfeuerwehr Genthin gefunden haben. Das soll dann über einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 9.000 Liter Löschwasser verfügen.