Genthin/Bergzow - Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr kündet der anschwellende Ton der Sirene in der Kernstadt in Genthin davon, dass die hiesigen Feuerwehrleute zu einem Einsatz aufbrechen müssen. In einem Waldstück zwischen Bergzow und Güsen künden Rauchwolken von einem Brand. Doch die drei Genthiner Feuerwehrleute in ihrem Löschfahrzeug kommen nicht sehr weit.

Ein Feuerwehrauto ist in Genthin am Dienstag verunglückt. (Schnitt: Christian Kadlubietz, Kamera: Susanne Christmann)

Wie Paul Weinmann, der leitende Einsatzbeamte vom Dienst im Polizeirevier Jerichower Land im Gespräch mit der Volksstimme sagte, geriet das Löschfahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache an der Wasserturmkreuzung nach rechts in Richtung Aldi-Markt von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Feuerwehrleute aus Genthin verunglücken auf dem Weg zu einem Brand

Die drei Insassen, inklusive des Fahrzeugführers, seien dabei teils leicht, teils schwer verletzt worden. Sie hätten umgehend ins Krankenhaus gebracht werden müssen. „Lebensbedrohlich verletzt ist aber keiner von ihnen“, so Paul Weinmann.

Bis etwa 14 Uhr laufen die Bergungsarbeiten vor Ort. Mittels eines Krans wird das umgekippte Löschfahrzeug wieder auf seine vier Räder gestellt. Dann kann es an das imposante Abschleppfahrzeug der Firma Brameier so angekoppelt werden, dass es angehängt auf dem Straßenweg auf den Betriebshof der Firma geschleppt werden kann. Der laufende Verkehr auf der Wasserturmkreuzung kann während der gesamten Bergung - abgesichert von der Polizei und Mitarbeitern der Landesstraßenbaubehörde - an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Ursprünglich war die Genthiner Wehr als Unterstützung zu den Löscharbeiten nach Bergzow gerufen worden. Dort hätte sich vor Ort herausgestellt, dass nicht nur ein Forstfahrzeug - ein so genannter Harvester - in Flammen gestanden habe, sondern auch etwa 600 Quadratmeter Waldboden. Es sei nicht so einfach gewesen, so Paul Weinmann, den Fahrer dabei aus seinem Forstfahrzeug herauszuholen. Auch der musste schließlich leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Waldbrand bei Bergzow: Einsatzkräfte holen verletzten Mann aus Forstfahrzeug

Das verunglückte Löschfahrzeug sei, so Achim Schmechtig von der Einsatzleitung der Feuerwehr vor Ort an der Unfallstelle, ein „Oldie“, Baujahr 1993. Schon länger stehe dessen Ersatz durch ein neues, modernes Fahrzeug auf dem Haushaltsplan der Stadt als Träger der freiwilligen Feuerwehr. Bisher haben die städtischen Finanzen einen Neueinkauf aber noch nicht zugelassen.

Trotzdem, so Achim Schmechtig, sei das Oldtimer-Löschfahrzeug bis zum heutigen Tag sehr wichtig für jeden Löscheinsatz gewesen, weil es einen 5000-Liter-Löschwasser- und 500-Liter-Schaummittel-Tank habe. Letzterer ist vor allem bei Einsätzen, wo Chemikalien eine Rolle spielen würden, zum Beispiel im Genthiner Chemiepark, aber auch bei Verkehrsunfällen, bei denen Flüssigkeiten ausgelaufen sind, sehr wichtig.

Kurzfristig würden jetzt deshalb die umliegenden Feuerwehren mit ihren Tanklöschfahrzeugen in Genthin aushelfen. Längerfristig werden, so Achim Schmechtig, Stadtwehrleitung und Stadtverwaltung gemeinsam nach einer Lösung suchen. Denn verzichtet werden könne auf ein derartiges Tanklöschfahrzeug nicht.

„Bei allem materiellen Schaden“, lenkt Achim Schmechtig den Fokus auf das Wesentliche, „steht jetzt aber das Wohl der drei Feuerwehrleute im Vordergrund.“ Dass sie so schnell als möglich wieder gesund werden, sei das Allerwichtigste.

Zur Unfallursache konnte die Polizei am Dienstag noch nichts sagen.