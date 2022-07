Warum ein Genthiner Facharzt im Rentenalter sich nicht aufs Altenteil setzt

HNO-Facharzt Dr. med. Reinhold Widwald feierte kürzlich seinen 65. Geburtstag. Er geht aber nicht in Pension. Das ist aus vielerlei Gründen eine gute Nachricht für Genthin und die Region.

Auch Horst Leiste lässt sich von Dr. Widwald zur Vorsorge in die Ohren schauen.

Genthin - Gute Nachrichten sind in Corona-Zeiten auch in Genthin ein noch kostbareres Gut geworden als in Zeiten ohne ständig herrschenden Pandemie-Krisenmodus. Für eine dieser raren Nachrichten sorgt Dr. med. Reinhold Widwald.