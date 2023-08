Genthin - Diese Chance muss ich nutzen. Denn das hier kann weder einer meiner eins, zwei, fix erledigten Klamottenkäufe werden, noch kann ich ein paar Wochen später noch mal wiederkommen.

Ich brauche Kleidung für den etwas offizielleren Auftritt, für Anlässe, in denen die gewohnte Alltags-Kombi aus Shirt und Schlupfhose nicht genügt. Ich gestehe Heike Kurtz in ihrer Modeboutique meine Vorliebe für die Farbe Blau. Und obwohl sich die Kleiderstangen in meiner Größe wegen des Räumungsverkaufs schon etwas gelichtet haben, greift die 63-Jährige zielsicher nach einem Blusen-Shirt mit Zier-Reißverschluss am Ausschnitt. Ich ziehe es über, es sitzt wie angegossen, umspielt die paar Pfunde mehr auf den Hüften elegant. Die feminin gestaltete Jeansjacke daneben würde perfekt dazu passen, nur: Sie ist grün! Nie meine Farbe gewesen. Auf Heike Kurtz' Rat hin ziehe ich sie trotzdem einmal über das Blusenshirt und denke, ja, das passt tatsächlich, die zwei Teile gehören einfach zusammen, ich nehm' die mintgrüne Jacke auch.

Lesen Sie auch: Neue Serie zum Leben in der Stadt

Tränen bei Stammkundinnen

Dass ich die Boutique erst jetzt wichtig wahrnehme, wo es um Heike Kurtz' Abschied aus dem Modegeschäftsleben geht, kann ich nur bedauern. Aber: Heike Kurtz selbst ist ihrem Ziel nahe. Nach 33 Jahren mit ihrem Geschäft in Genthin, das ihren Vornamen trägt, geht sie in den Ruhestand. „Das wollte ich immer. Mit 63 höre ich auf. Dafür habe ich vorgesorgt“, sagt sie und wirkt sehr mit sich im Reinen.

Trotzdem hat es in ihrem Geschäft deswegen schon Tränen gegeben. Stammkundinnen, die sich ihr Kleidungsleben nicht (mehr) ohne Heike Kurtz vorstellen können. So wie Ilona Dembski. „Dann muss ich sonst wohin fahren, wenn es Heikes Boutique nicht mehr gibt. Das gefällt mir gar nicht.“ Dabei geht es der gepflegten Dame vor allem um das, was sie mit Heike Kurtz verbindet. „Seit über 20 Jahren kaufe ich bei ihr meine Kleidung. Und sie hat mir noch nie etwas aufgeschwatzt.“

Auch jetzt nicht. Die studierte Pädagogin kann mit Menschen, wie man heute so schön sagt, und hat sich mit einem Sprung ins kalte Einzelhandelswasser seit den Zeiten der Wende ein Kapital erarbeitet, das selten geworden ist. Sie kennt ihre Stammkundinnen, ihre Wünsche, ihre Vorlieben für bestimmte Farben, Formen und Marken, weiß, welche Art von Kleidung an ihnen gut zur Geltung kommt und welche eben nicht. Und: Sie nimmt sich Zeit. Drängt nicht. Holt zur Anprobe lieber ein Exemplar mehr aus dem Regal. Ilona Dembski verlässt die Boutique mit einer neuen Hose, zwei Kurzarmshirts, einem mit langen Ärmeln und einer Weste.

In Heikes Modebouique läuft der Räumungsverkauf. Am 31. August ist definitiv Schluss. Foto: Susanne Christmann

Nicht zum Schnäppchenpreis, auch wenn Heike Kurtz bereits mit reduzierten Preisen arbeitet. Ihr Abschiedsgeschenk darf Ilona Dembski nicht da lassen. „Nein, dazu ist es noch zu früh“, bleibt Heike Kurtz bei ihrem Plan. Der sieht vor, dass ihre Kundinnen in der Woche vom 23. bis 25. August noch ein letztes Mal in ihren Laden kommen und mit ihr mit einem Gläschen Sekt anstoßen. Ilona Dembski sagt, sie wisse nicht, ob sie das schaffe, noch ein letztes Mal zu kommen. „Doch, Sie kommen“, wünscht sich Heike Kurtz bestimmt. Dann werden sie halt gemeinsam ein paar Tränen verdrücken.

Einkaufsverhalten hat sich stark geändert

Dass ihr ihre Kundinnen, die Gespräche mit ihnen, in denen es oft auch um Persönliches gegangen sei, fehlen werden, ahnt sie. Andererseits: Das Einkaufsverhalten habe sich hin zu online verändert. Viele hätten auch mit den stark gestiegenen Preisen für Wohnung, Heizung, Strom und Lebensmittel zu kämpfen. „In einer solchen Situation sind eine warme Wohnung und Essen erst einmal wichtiger, als hochwertige Kleidung“. Die, wie die persönliche Beratung, zwar ihren berechtigten Preis habe, den aber in Genthin immer weniger zu zahlen in der Lage seien.

Deshalb sei es jetzt wie es sei. Auch wenn sich keiner gefunden habe, der das Geschäft hätte weiter führen wollen. Ein Verlust für die Brandenburger Straße als Einkaufsmeile ist dies aber allemal.