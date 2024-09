Pfarrer Alexander Schwartz wird die Stelle als Kreisgemeindepädagoge in Genthin und Ziesar mit pfarrlicher Beauftragung im Pfarrbereich Schlagenthin aufgeben.

Schlagenthin - Sein letzter Arbeitstag wird der 19. September sein. Darüber informierte der Theologe sowohl im aktuellen Gemeindebrief der Kirchspiele Nitzahn und Stremme als auch bei der Andacht zur Fertigstellung der Emporenbilder in der Kirche Schlagenthin am zurückliegenden Sonntag. Was sind die Gründe und wie geht es weiter?