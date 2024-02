Eisbader aus Kade waren Gäste bei Jubiläums-Winterschwimmen in Trassenheide. Ein duftes Kulturprogramm rundete die Veranstaltung mit 400 Schaulustigen ab.

Was die Eisbader aus Kade bei Genthin an der Ostsee erlebten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kade/Trassenheide - Für die „Frosty Koalas“, die Eisbader aus Kade, gehört es zum Pflichtprogramm, beim traditionellen Wintereisbaden im Ostseebad Trassenheide auf der Insel Usedom in die kühlen Fluten zu steigen. Die Verbindung der Koalas nach Trassenheide ist dabei eine ganz besondere. So gehörten die Eisbader aus Kade zu den Gründungsmitgliedern des seit 2014 auf Usedom ausgetragenen Eisbade-Events. Nicht ohne Grund wurden sie 2020 an der Ostseeküste mit einem Pokal als „treuester Eisbadeverein von Trassenheide“ geehrt.