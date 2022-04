Was die Stadt Jerichow unternimmt, um Geld zu sparen

Die Zusammenarbeit mit privaten Waldbesitzern und der Stadt Jerichow funktioniert. Alle Beteiligten haben ein Interesse an der nachhaltigen Bewirtschaftung.

Jerichow - Die Bewirtschaftung des 200 Hektar großen Jerichower Stadtwalds wurde an das Landeszentrum Wald ausgelagert. Schon vor längerem, wie es vonseiten der Verwaltung der Einheitsgemeinde heißt. Damit ersparen sich die Mitarbeiter der Stadt viel Arbeit und, was in Zeiten klammer Kassen noch wichtiger ist, viel Geld.