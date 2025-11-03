Fokus auf Landleben und naturbelassene Landwirtschaft Was Genthiner auf seiner eigenen Insel im Elbe-Havel-Kanal alles vor hat
Während sich der Sommer auf dem Inselhof Altenplathow endgültig verabschiedet hat, nimmt auf dem beschaulichen, traditionsreichen Areal ein Neuanfang nach und nach Gestalt an.
03.11.2025, 17:55
Genthin - Ein erstes, allerdings vorläufiges „Geschafft“ liegt hinter dem Genthiner Robert Pietrzak-Levin, der den zirka drei Hektar großen Hof im landwirtschaftlichen Nebenerwerb bewirtschaftet und ihn gleichzeitig, wie er sagt, „ganz behutsam“ der Öffentlichkeit zugänglich macht.