Während sich der Sommer auf dem Inselhof Altenplathow endgültig verabschiedet hat, nimmt auf dem beschaulichen, traditionsreichen Areal ein Neuanfang nach und nach Gestalt an.

Was Genthiner auf seiner eigenen Insel im Elbe-Havel-Kanal alles vor hat

Für Robert Pietrzak-Levin war der idyllische Inselhof Altenplathow mit dem grandiosen Blick auf den Elbe-Havel-Kanal schon immer ein Sehnsuchtsort. Mit dem Erwerb des Grundstücks hat er sich einen Traum erfüllt.

Genthin - Ein erstes, allerdings vorläufiges „Geschafft“ liegt hinter dem Genthiner Robert Pietrzak-Levin, der den zirka drei Hektar großen Hof im landwirtschaftlichen Nebenerwerb bewirtschaftet und ihn gleichzeitig, wie er sagt, „ganz behutsam“ der Öffentlichkeit zugänglich macht.