Genthin - Einen fast kunstvollen Anblick bot am Montag der Fußgängertunnel in der Magdeburger Straße in Genthin. Dunkle Wände, spiegelnde Wasserflächen und ein Lichtspiel bis zur Treppe – beinahe wie ein Motiv aus der expressionistischen Malerei. Das Foto, das Beate Gohr auf ihrem Weg durch Genthin aufnahm, hält diesen Moment fest.