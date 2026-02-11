Mehr als 8.000 Temposünder und Tausende Falschparker: Das Haldensleber Ordnungsamt zieht Bilanz für das Jahr 2025. Wo sind die meisten Raser unterwegs? Und wie oft werden Knöllchen verteilt?

Blitzer und Knöllchen in Haldensleben: In diesen Straßen werden die meisten Verkehrssünder erwischt

Auch wer nicht innerhalb der Markierung parkt, bekommt ein Knöllchen.

Haldensleben - Mit dem mobilen Blitzer der Stadt Haldensleben sind dem Team des Ordnungsamtes viele Raser ins Netz gegangen. Auch zahlreiche Falschparker wurden erwischt. Aber wo wird besonders oft falsch geparkt? Und in welchen Straßen in Haldensleben sollte der Tacho vorsorglich genau im Blick behalten werden?