Tucheim - 18 Knirpse machen seit ein paar Monaten jeden Donnerstag ab 16.30 Uhr in der Turnhalle des SV Traktor Tucheim begeistert mit, wenn Yogalehrerin Christine Steendel und Erzieherin Kristin Tautz die Drei- bis Fünfjährigen zum Tanzen, Springen, Rückwärts- und Slalomlaufen, Klettern, Turnen mit dem Reifen und Um-die-Wette-Rennen anleiten.

Aber es könnten noch etliche Kleinkinder aus Tucheim mehr sein - so groß ist der Andrang auf dieses neue Angebot, das die beiden Tucheimerinnen initiiert haben. Es gibt bereits eine Warteliste. Tucheim ist also mit reichlich Nachwuchs und vielen jungen Familien gesegnet - was nicht jedes größere Dorf in der Region von sich behaupten kann.

„Unsere beiden kleinen Töchter sind natürlich auch jeden Donnerstag mit dabei“, berichten die beiden Übungsleiterinnen, die es wichtig finden, dass immer auch ein Elternteil mitturnt. Meistens seien es die Mamas, aber wenn die nicht könnten, komme ab und an auch mal ein Papa mit. „Viele kleine Kinder“, weiß Kristin Tautz, „sind durch die Corona-Zeit noch mehr als ohnehin schon in ihrem natürlichen Bewegungsdrang eingeschränkt worden. Viele wissen nicht, wie Rückwärts- oder gar Slalomlaufen geht.“ Und im sicheren Umfeld toben, Fangen spielen, um die Wette rennen und auch mal laut sein - wo ginge das schon spontan noch?

Sporttreiben in Tucheim bei Genthin: Fußball, Tischtennis & Co.

Beim SV Tucheim und dem Vereinsvorsitzenden Matthias Sauermilch, selbst Papa eines kleinen Sohnes, stießen die beiden mit ihrer Idee auf offene Ohren. „Unsere kleinen Kinder haben hier in unserer Turnhalle die besten Bedingungen dafür. Und wir können sie spielerisch an unsere Sportangebote heranführen.“

Die größte Abteilung ist die der Fußballer. Um wettkampf- und punktspielfähige Fußballteams auch weiterhin im Kinder- und Jugendbereich aufstellen zu können, wurde vor drei Jahren das Projekt „Fläminger Füxxe“ aufgelegt. Im September 2020 schlossen sich die E-Jugend-Mannschaften des SV Traktor Tucheim, SV Ziesar und SV Wollin 52 zu den „Fläminger Füxxen“ zusammen – die ungewöhnliche Schreibweise mit den zwei x haben sich die Kinder gewünscht. Dabei handelt es sich um den ersten fußballerischen Zusammenschluss, der über die Landesgrenze von Sachsen-Anhalt zu Brandenburg hinweggeht.

Bei Traktor Tucheim wird aber auch im Wettkampfbetrieb Tischtennis gespielt. Auch Dart, Volleyball, Kindertanz und Gesundheitssport für Damen reiferer Jahrgänge finden Anklang. Knapp 260 Mitglieder hat der Verein derzeit, der sich mit viel ehrenamtlichen Eigenleistungen um die Pflege und Erhaltung der Sporthalle, des Trainings- und Spielplatzes für die Fußballer und das Vereinsheim kümmert.

Sporttreiben in Tucheim bei Genthin: Flutlichtanlage auf Vordermann gebracht

In jüngster Vergangenheit haben Vereinsmitglieder die Flutlichtanlage auf Vordermann gebracht mit neuen Lampen und einer Erhöhung der Masten um jeweils vier Meter. Dem vorausgegangen, so Sauermilch, sei eine Schrottsammelaktion, um das nötige Geld dafür zusammenzubekommen. „Das haben wir zum ersten Mal versucht und es hat gut geklappt.“