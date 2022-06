Welche Farbe Gesicht und Werke einer Genthinerin besonders strahlen lässt

Genthin - Das typische Rot, das Edith Danner so gern entweder in der Kleidung oder in Accessoires dazu trägt und das ihr Gesicht so strahlen lässt, findet sich auch in manchem ihrer Gemälde wieder. Wie auf dem Bild „Mohnblumen“. Das hat sich die Autodidaktin, die die Malerei nach eigener Aussage für sich im Alter von 58 entdeckt hat, als Leihgabe für diese Schau von ihrer Tochter aus deren Logopädiepraxis, in der es eigentlich hängt, zurückgeholt.