Wettbacken und Karnickelrennen an der Parchener Bockwindmühle

Am Pfingstmontag ist am Wahrzeichen des Ortes viel los

Ein ähnlich fröhliches Gewimmel wie beim Frühlingsfest gibt es zu Pfingsten an der Parchener Mühle.

Parchen - Corona hat zweimal einen Strich durch die Veranstaltungspläne in Parchen gemacht. In diesem Jahr kehrt das Mühlenfest am Pfingstmontag zurück.