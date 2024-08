Ausbildung bei „Ihr Landbäcker“ Wie Angelique Blum als Fachverkäuferin in Genthin durchgestartet ist

Im August starteten Azubis in den neuen Lebensabschnitt. Die frisch gebackene Verkäuferin Angelique Blum hat die Ausbildung schon hinter sich. So hat sie die Zeit als Azubi und ihren Einstieg in den Job erlebt.