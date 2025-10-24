Die SET-Werft hat von der Hamburger Hadag den Zuschlag für den Bau von neuen Hafenfähren erhalten. Die Schiffe werden in Tangermünde entstehen. Auch der Genthiner Standort spielt eine zentrale Rolle.

So ähnlich wie die bereits vorhandene Fähre "Grasbrook" werden die neuen Fähren aus Tangermünde und Genthin aussehen.

Genthin/Hamburg - Große Freude bei den SET-Standorten in Tangermünde und Genthin: Das Unternehmen hat gemeinsam mit dem Hauptstandort Tangermünde einen Millionenauftrag aus Hamburg bekommen. Die städtische Fährgesellschaft Hadag bestellt drei vollelektrische Fähren, die ab 2028 auf der Elbe im Linienverkehr eingesetzt werden sollen. Gebaut werden die Schiffe in Tangermünde – doch auch Genthin profitiert deutlich von dem Projekt.