Veranstaltung im Futtermittelhandel muss neu ausgerichtet werden und präsentiert sich kompakter als in den Vorjahren.

Genthin/Fienerode - Im Futtermittelhandel Schulz in Fienerode laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die Mitglieder des Genthiner Rassegeflügelzuchtvereins richten ihre traditionelle Herbst-Zuchtschau aus. In diesem Jahr steht die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Auflagen ganz im Zeichen der Tauben.

Etwa 200 Tiere in verschiedensten Farben und Rassen werden sorgfältig präsentiert – von erfahrenen Züchtern aus der Region. Unter ihnen ist auch Reinhard Reim aus Genthin, Landesmeister von 2024, der als einer der Ersten seine wertvollen Tiere in die Ausstellungskästen setzte.

Für Besucher bietet die Schau ein abwechslungsreiches Programm. Neben der Tierpräsentation gibt es eine große Verkaufsschau, bei der Interessierte Tiere direkt von den Züchtern erwerben können. Eine Tombola mit attraktiven Preisen sorgt zusätzlich für Spannung.

Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend von 9.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 11 Uhr.