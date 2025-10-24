Vogelgrippeim Kreis Stendal Herzzerreißende Klagerufe von kranken Kranichen an Elbe und Havel
Die Vogelgrippe rafft vor allem Kraniche dahin. Naturschützer warnen vor Gefahr für Seeadler an Elbe und Havel. Der Kreis Stendal lehnt die Idee freiwilliger Helfer ab.
Stendal - Es ist die Zeit der großen Kranichwanderung. Naturfreunde freuen sich auf beeindruckende Bilder tausender Vögel, die sich auf feuchten Wiesen an Elbe und Havel auf den Zug gen Süden vorbereiten. Dieses Jahr wird das nichts - wegen der Vogelgrippe.