Die Vogelgrippe rafft vor allem Kraniche dahin. Naturschützer warnen vor Gefahr für Seeadler an Elbe und Havel. Der Kreis Stendal lehnt die Idee freiwilliger Helfer ab.

Ein Helfer im Schutzanzug zieht im Linumer Teichland einen toten Kranich aus dem Wasser.

Stendal - Es ist die Zeit der großen Kranichwanderung. Naturfreunde freuen sich auf beeindruckende Bilder tausender Vögel, die sich auf feuchten Wiesen an Elbe und Havel auf den Zug gen Süden vorbereiten. Dieses Jahr wird das nichts - wegen der Vogelgrippe.