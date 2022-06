Wie Genthiner Stadtverwaltung und Paplitzer Problemfelder jetzt gemeinsam angehen

Duschen wegen Schimmel gesperrt, Nutzung der neuen Nestschaukel untersagt, Birkensetzlinge entfernt - die Paplitzer fühlten sich in ihrem Engagement missachtet. Nun arbeitet die Stadt an der Problemlösung.

Paplitz - Die Genthiner Stadtverwaltung lässt die Duschen im Paplitzer Dorfgemeinschaftshaus so wieder herrichten, dass sie beim großen Fußball-Sommerturnier, das für Anfang Juli geplant ist, genutzt werden können. Die Stadtverwaltung hatte die Duschen Mitte Mai wegen Schimmelbefall sperren lassen müssen. Allerdings, so Fachbereichsleiterin Dagmar Turian im Gespräch mit der Volksstimme, ermögliche diese Herrichtung keine Dauernutzung. Dafür müssten die Sanitärräume grundlegend saniert werden. Der Fachbereich werde die notwendigen Finanzmittel für den 2023-er Haushalt anmelden in der Hoffnung, das der Stadtrat diese Gelder dann auch bewilligen werde. Denn die Duschen würden derzeit in einem unbelüfteten Raum nicht die Voraussetzung dafür erfüllen, stark beansprucht zu werden, weiß Turian. Damit sei bei gleicher Nutzung zu erwarten, dass dieser Schimmelansatz immer wieder auftritt, deshalb die Planung für eine grundlegende Sanierung.