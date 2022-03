Wie im Genthiner Bismarck-Gymnasium eine „Essbare Wand“ entsteht

Die Cafeteria im Ersatzneubau am Genthiner Bismarck-Gymnasium soll eine „Essbare Wand“ bekommen, an der Kräuter wachsen. Sechsen Wochen forschte die AG „Kräuterfisch“.

In der Cafeteria mit den bodenlangen Fenstern - hier im Rohbauzustand zum Richtfest - soll eine "Essbare Wand" ihren Platz finden.

Genthin (sm). - Im Ersatzneubau des Genthiner Bismarck-Gymnasiums soll es in der neuen Cafeteria im Erdgeschoss auch eine sogenannte „Essbare Wand“ geben. An dieser Wand, so beschreibt es die 13-jährige Pauline Schlüter, sollen Kräuter wie Basilikum oder auch Pfefferminze für einen Tee zum Mittagessen wachsen.