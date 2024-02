Zweiter Jahrestag des Kriegsausbruches Wie im März 2022 Genthiner ihr großes Herz für die Ukrainer beweisen

Am 24. Februar 2024 jährt sich zum zweiten Mal der Tag des Kriegsausbruches Russland gegen die Ukraine. Eine Gruppe aus Geflüchteten und Helfern erinnert sich an die Tage im März 2022 in Genthin.