Wie sich die Beleuchtung in Jerichower Kirchen mit der Zeit gewandelt hat

Die ersten Kronleuchter hingen in Kirchen und beleuchteten nur sich selbst. Vom Licht geht eine Mystik wie Symbolik aus, die Kenntnisse darüber verschwanden immer mehr aus dem Alltag, umso günstiger Beleuchtung zur Verfügung stand. Wie sich die Rolle des Lichts gewandelt hat, kann am Beispiel der Klosterkirche und der Jerichower Stadtkirche nachvollzogen werden.

In der Klosteranlage Jerichow gab es einst Radleuchter, die jedoch im 16. Jahrhundert geplündert wurden. Jetzt beleuchtet eine moderne Lichtanlage die Räume.

Jerichow - Licht in Kirchen spielte früher eine andere Rolle als heutzutage und es ist ein unerschöpfliches Thema, dass sich aus vielen Aspekten speist. Das konstatierte Dr. Käthe Klappenbach in einer Abhandlung zur geschichtlichen Einordnung des Kronleuchters, der in der Jerichower Stadtkirche zu sehen ist, im Gespräch mit dem Jerichower Heimatverein.