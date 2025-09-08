In Genthin fehlen entlang beliebter Spazierwege öffentliche Mülleimer – zum Ärger vieler Hundebesitzer. Welche kuriosen Regeln aktuell gelten und wie eine Nachbarstadt damit umgeht.

Genthin. - In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Genthin ist es zu einer eher ungewöhnlichen, aber durchaus drängenden Anfrage an die Stadtverwaltung gekommen. Die fachkundige Bürgerin Mandy Dielas machte darauf aufmerksam, dass entlang der Bahnhofstraße Mülleimer fehlen. Das sei nicht nur im Hinblick auf achtlos weggeworfenen Abfall problematisch, sondern betreffe insbesondere auch Hundebesitzer. Diese hätten laut Dielas keine Möglichkeit, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß zu entsorgen.