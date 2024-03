Wohin zu Ostern? In Genthin hat man in diesem Jahr die Qual der Wahl

Genthin. - In und um Genthin laufen derzeit überall die Vorbereitungen für die Osterveranstaltungen auf Hochtouren. Wir geben einen Überblick über das, was rund um das Fest los sein wird.

Heideeck Genthin: Der Verein Genthin aktiv lädt am 28. März um 15.30 Uhr ins Heideeck (Sonnenweg 2) zum gemeinsamen Ostereierfärben ein. Um vorherige Anmeldung wird per Mail an genthinaktiv@gmx.de gebeten.

Parchen: Ostereiersuchen ist am 29. März im Schloss Parchen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr angesagt. Um 1 Euro Unkostenbeitrag pro Körbchen bittet der ausrichtende Förderverein Schloss Parchen.

Altenplathow: Ein Osterfeuer mit Disko-Musik gibt es am 28. März ab 18 Uhr auf dem Gelände der alten Kita in der Jägerstraße in Altenplathow. Der Förderverein der Altenplathower Feuerwehr hat dafür wieder jede Menge aus- gedienter Weihnachtsbäume und Totholz aus dem Wald zusammengetragen. Ein DJ sorgt für Musik, die Vereinsmitglieder für Speisen und Getränke.

Mützel: In Mützel wird das große Osterfeuer am 30. März ab 17 Uhr auf dem Reitplatz entzündet. Unter anderem wird es Schwein am Spieß geben. Um die Ausgestaltung des Festes kümmert sich wie in Altenplathow der örtliche Feuerwehrverein.

Genthin: Osterüberraschungen für Groß und Klein gibt es am 30. März von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins Genthin rund um das Vereinsheim in der Feldstraße. Die jüngst vollendete und mit gefiederten Tiere besetzte Freiflugvoliere kann besichtigt werden. Versorgt werden die Besucher mit Getränken und Leckerem vom Grill.

Genthin: Am 30. März gibt es ab 17 Uhr das Genthiner Osterfeuer auf dem Gelände der Zillestube in der Gröblerstraße. Dann schichtet Veranstalter Rainer von Ende das Brennholz wieder in Form eines Eis, das später in Flammen aufgeht. Die Besucher werden mit heißen oder kalten Getränken versorgt, je nach Witterung.

Genthin: Zu Ostern gibt es in der „Kleeblatt“-Bar in der Brandenburger Straße am 28. März nichdt nur Drinks, sondern auch Live-Musik mit Denny Hertel. Am 30. März ist Techno/House angesagt mit Madston & NFK.

(Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)