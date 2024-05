Genthin - Der Unmut über die fehlende Notfallversorgung in Genthin bleibt groß. Ihren Ärger darüber wird eine Genthiner Delegation auch gegenüber dem Sozialministerium in Magdeburg deutlich machen. Dort wird es am Dienstagmittag eine Demonstration geben, an der Havelberger und Genthiner gemeinsam teilnehmen.

„Wir wollen den Vertretern des Ministeriums dabei Unterlagen in die Hand geben, mit denen wir die Probleme belegen können“, sagt Lutz Nitz (Grüne), der gemeinsam mit einer Delegation Genthiner nach Magdeburg reisen wird.

Schilderungen zur Gesundheitsversorgung am Wochende

„Wir bitten die Einwohner, wenn sie irgendwann auch in den letzten fünf Jahren betroffen waren und festgestellt haben, dass man nach 17 Uhr oder am Wochenende keine Möglichkeit hat, eine ärztliche Grundversorgung in Genthin zu erhalten, das Erlebte kurz in einer E-Mail zu schildern.“ Diese Schilderung könne auch anonym erfolgen.

„Die Praxisbeispiele werden gesammelt und am Dienstag bei der Demo übergeben.“ Diese Schilderungen könnten ein elementarer Teil der Bewertung für die Notwendigkeit einer Notfallversorgung sein.

Auch werden die hinweise der Einwohner weitergegeben, die in der vergangenen Woche auf dem Genthiner Marktplatz gesammelt wurden.

Einwohner wünschen sich Radiologie und D-Arzt

Hier hatten Einwohner Wünsche für eine Anlaufstelle aufgeschrieben. „Ein 24-Stunden-Notfalldienst und eine Radiologie in Genthin“, war zum Beispiel einer davon. Das Thema Röntgendiagnostik war mehrfach genannt worden. Denn seit Anfang des Jahres 2023 hat die frühere Röntgenpraxis geschlossen.

Ein weiterer Wunsch war: „Ein Arzt für Arbeitsunfälle.“ Auch dieser Hinweis ging mehrfach ein, da es seit geraumer Zeit keinen sogenannten D-Arzt mehr in Genthin gibt. Das hat bei Arbeitsunfällen lange Wege und mehr Aufwand zur Folge.

Probleme bei Terminvergabe

Auch wurde kritisiert, dass die Terminvergabe und die medizinische Versorgung schlecht sei. Daneben wurden erneut massiv die Formulierungen in einem Gesundheitsfragebogen kritisiert, der zur Analyse für den Bedarf einer medizinischen Anlaufstelle dienen soll.

Wer weitere Hinweise hat oder seinen Fall bei der Medizinversorgung schildern möchte, kann dies hier tun: lutz.nitz@stadt-genthin.de