Ortschronistin Hannelore Dümecke konnte in ihrer Arbeit zwölf Ziegeleien in Bergzow nachweisen. Unter anderem gehörten die Ziegelei Hermannshof und die Ziegelei Max Sänger dazu.

Zeitreise: Diese Ziegeleien waren früher in Bergzow in Betrieb

Industrie in Elbe-Parey

Die Ziegelei Max Sänger am 1. Mai 1936 bei der Übernahme durch die Spar- und Darlehnskasse.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bergzow - Die Ziegelei Hermannshof bestand von 1860 bis 1908. 1903 kam sie zum Vorwerk Seedorf. Bis 1881 gehörte das Vorwerk Hermannshof zum Amtsbezirk Bergzow. Im Einvernehmen mit dem Minister des Inneren wird es durch den Provinzialrat der Provinz Sachsen dem Amtsbezirk Seedorf zugelegt. Am 24. März 1903 wurde im Handelsregister unter der Nummer 180 die Fa. Graf Gustav Wartensleben – Seedorf mit Sitz in Bergzow – eingetragen. Wegen Einstellung des Ziegeleibetriebes sollen die Gebäude am 11. April 1908 auf Abbruch verkauft werden. Dies gab die Verwaltung des Rittergutes Seedorf bekannt. Auskunft gab der Ziegelmeister Ferdinand Kersten.