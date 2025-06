Aufruhr in Sachsen-Anhalt. Während Burg gegen die festgestellten Einwohnerzahlen vorgeht, zeigen sich in Genthin und Umgebung andere Entwicklungen. Das steckt dahinter.

Genthin - In Burg fehlen 1.280 Einwohner. Grund: Mit Auswertung des amtlichen Zensus von 2022, also der jüngsten Volkszählung, sorgt das Resultat nach dem finalen Bescheid für Streit. In den Gemeinden Genthin, Jerichow und Elbe-Parey ist der Unmut über die Zahlen hingegen nicht so groß.