Der Zirkus ist in der Stadt. Am Stadtkulturhaus gibt es Artistik, Clownerie und spektakuläre Darbietungen unter der Zirkuskuppel.

Zirkus-Spektakel in Genthin: Circus Barley begeistert mit Hochseil, Tieren und Todesrad

Ausgehen am Wochenende

Auch preisgekrönte Tierdressuren gehören zum Programm des Circus Barley, der am Stadtkulturhaus gastiert.

Genthin - Es wird spektakulär. Ab heute gastiert der Circus Barley auf der Freifläche am Stadtkulturhaus in Genthin. Mit dabei ist eine Hochseilartistengruppe aus Kolumbien, die in zehn Meter Höhe wahrlich atemberaubende Darbietungen präsentieren wird.

Höhepunkt ist Artistik unter der Zirkuskuppel

Auch gibt es preisgekrönte Tierdressuren mit Rindern, Zebras, Dromedaren, Pferden, darunter Araber und Friesen, sowie Ponys.

Es gibt eine spektakuläre Show auf dem Hochseil. Circus Barley

Natürlich sorgen die Clowns zwischendurch für allerhand Lacher. Der Höhepunkt der Veranstaltungen dürften aber die artistischen Leistungen auf dem Todesrad sein.

Dahinter verbirgt sich eine Stahlkonstruktion mit zwei Rädern in Rhönradgröße, und es ist eine äußerst anspruchsvolle Darbietung für die Artisten, die ihre ganze Konzentration verlangt. Diese Show ist beim weltbekannten Zirkusfestival von Monte-Carlo ausgezeichnet worden und wird manchem Zuschauer den Atem stocken lassen.

Laut Circus Barley gäbe es nur zwei Artisten, die den Salto mortale auf dem Rad wagen, einer von ihnen wird in Genthin dabei sein. Wer als Zuschauer mit dabei sein möchte, hat ab heute die Möglichkeit dazu.

Am Sonnabend gibt es zwei Vorstellungen in Genthin

Premiere ist heute um 16 Uhr, morgen gibt es um 16 Uhr eine Vorstellung. Am Sonnabend gibt es um 15 und 18 Uhr zwei Vorstellungen und am Sonntag wird das Wochenende mit der letzten Vorstellung um 11 Uhr abgeschlossen.

Die Preise beginnen bei 18 Euro für Erwachsene und für Kinder bei 16 Euro (Sperrsitz 24/22 Euro, Loge 30/28 Euro).

Donnerstag ist Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise, morgen erhalten Kinder eine kleine Überraschung, am Sonnabend um 18 Uhr kostet der Eintritt 10 Euro und am Sonntag haben alle Väter freien Eintritt.