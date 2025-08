Ex-Schwimmmeister Roland Gille hilft nach dem nächtlichen Vorfall am Wochenende im Waldbad aus. Am morgigen Donnerstag kann in Klötze wieder gebadet werden.

Klötze. - „Heute geschlossen“ steht auf dem Schild am Eingang des Klötzer Waldbades. Nach dem tätlichen Angriff auf einen hauptamtlichen Badmitarbeiter hatte Bürgermeister Alexander Kleine den Betrieb der Einrichtung am Sonntag bis auf weiteres eingestellt. Gestern Nachmittag teilte das Stadtoberhaupt mit, dass das Waldbad am kommenden Donnerstag ab 10 Uhr wieder geöffnet wird. „Die schnelle Wiedereröffnung zum zu erwarteten sommerlichen Wetter war nur Dank des engagierten Einsatzes der DRK-Wasserwacht sowie unseres langjährigen Bademeisters Roland Gille möglich. Beide stehen uns mit großer Verbundenheit zur Seite“, lobt der Rathauschef.

Nach dem bedauerlichen Vorfall im Zusammenhang mit dem Waldbadfest, so der Bürgermeister weiter, habe sich die Stadtverwaltung intensiv mit den notwendigen Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle Wiedereröffnung befasst. Nach dem Ausfall des Schwimmmeisters wird der zweite Stadtangestellte im Waldbad gemeinsam mit Roland Gille dessen Aufgaben übernehmen. Das betrifft überwiegend den Bereich des technischen Badbetriebs, unter anderem auch die tägliche Reinigung der drei Becken auf dem Areal.

„Es ist schwierig, Fachpersonal überhaupt zu gewinnen, und dann noch kurzfristig. Gut, dass es mit Roland Gille und der Wasserwacht eine Lösung gibt“, erklärt Kleine. Für ihn hat die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeitenden nach dem Ereignis von Sonntagnacht oberste Priorität. „Wir setzen alles daran, einen geregelten, sicheren und schönen Badebetrieb zu gewährleisten. Auch als klares Signal, denn das Waldbad bleibt ein Ort der Erholung, Offenheit und Gemeinschaft“, stellt er klar.

Schwimmkurs fällt aus

Der Vorfall sorgt bereits für weitere Konsequenzen: In puncto Aufsichtspersonal soll es nach der Tat vom Wochenende Veränderungen geben. In diesem Rahmen kündigt der Rathauschef personelle Verstärkungen außerhalb des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens an, um auch in Zukunft die Ordnung und Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.

Betroffen von der Waldbadschließung ist auch die Wasserwacht Klötze. Der für heute geplante Abschluss-Schwimmkurs mit vier Kindern muss abgesagt werden, wie Vorsitzender Tobias Kramer mitteilt. Es ist der letzte von drei Lehrgängen in diesem Jahr. Insgesamt haben dann in diesem Sommer, wenn die vier Teilnehmer auch bestehen, 30 Mädchen und Jungen das Schwimmen erlernt, beziffert der Vorsitzende. Sowie das Waldbad wieder geöffnet sei, werde der Kurs nachgeholt.

Kramer und seine Vereinsmitglieder beschäftigt der Vorfall natürlich ebenfalls. „Wir als DRK Wasserwacht arbeiten politisch unabhängig und lassen uns durch solche Vorfälle in der Vereinsarbeit nicht beeinflussen, stellt er klar.