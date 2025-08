Magdeburg - Eine Entdeckungsreise in den Menschen bietet bis zum 31. Oktober 2025 der Jahrtausendturm im Elbauenpark. Die jüngst eröffnete interaktive Sonderausstellung „Faszination Mensch – Eine staunenswerte Expedition in Deinen Körper“ öffnet ihre Türen und bietet Besuchern einen ebenso unterhaltsamen wie erkenntnisreichen Zugang zur Welt des menschlichen Körpers.

Auf rund 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche steht der Mensch mit all seinen Wundern, Fähigkeiten und Rätseln im Mittelpunkt. Die Ausstellung richtet sich an alle Altersgruppen und lädt mit über 30 interaktiven Stationen zum Mitmachen, Lernen und Staunen ein. Komplexe biologische, medizinische und psychologische Zusammenhänge werden anschaulich erklärt und erfahrbar gemacht – ob beim Hören des eigenen Herzschlags, beim Testen der Beweglichkeit an anatomischen Modellen oder beim Erleben optischer Täuschungen. Wer schon immer wissen wollte, was in seinem Kopf wirklich vor sich geht, bekommt hier endlich die Gelegenheit – ganz ohne Termin beim Neurologen.

Das kann man im Magdeburger Jahrtausendturm über den Menschen lernen

Die Schau gliedert sich in fünf Themenbereiche, die unterschiedliche Aspekte des menschlichen Körpers beleuchten. Im Bereich „Anatomie & Bewegung“ erfahren Besucher, wie Muskeln, Knochen und Gelenke zusammenspielen. Bewegungsabläufe lassen sich an Hands-on-Modellen ausprobieren, digitale Röntgenbilder geben spannende Einblicke in das Innere des Körpers.

Im Abschnitt „Herz & Kreislauf“ steht das Herz im Fokus – von einem überdimensionalen, leuchtenden Modell bis hin zur Möglichkeit, den eigenen Blutdruck zu messen oder dem Herzschlag zu lauschen.

Der Bereich „Gehirn & Sinne“ lädt dazu ein, die Verarbeitung von Reizen im Gehirn zu verstehen und auszuprobieren, wie leicht sich unsere Wahrnehmung täuschen lässt.

„Zellen, Gene & Entwicklung“ beleuchtet die Stationen des menschlichen Lebens – von der befruchteten Eizelle über Kindheit und Erwachsenenalter bis ins hohe Alter – und vermittelt, wie Genetik, Umwelt und Lebensweise unsere Entwicklung beeinflussen.

Schließlich beschäftigt sich der Themenkomplex „Gesundheit & Zukunft“ mit der Frage, wie der Mensch gesund bleibt, welche Rolle Prävention, Ernährung und Bewegung spielen und wie moderne Technologien – etwa Künstliche Intelligenz in der Diagnostik oder personalisierte Therapien – das Gesundheitswesen von morgen mitgestalten könnten.

Medizin der Zukunft ist in Magdeburg jetzt Thema

Dabei gilt: Wer sich bisher vor dem Begriff „Telemedizin“ gedrückt hat, kann hier auf Tuchfühlung mit der Medizin der Zukunft gehen – W-Lan reicht aus, weiße Kittel sind nicht nötig. Ergänzt wird die Ausstellung durch multimediale Inhalte wie Kurzfilme, Animationen und Touchscreens, die zusätzliches Hintergrundwissen anschaulich vermitteln. Für Schulklassen und Gruppen werden auf Anfrage begleitende Workshops angeboten, in denen Themen vertieft und gemeinsam erarbeitet werden können.

Besucher erhalten zudem an mehreren Stationen digitale Auswertungen – zum Beispiel ihrer Reaktionsgeschwindigkeit oder ihres Gleichgewichtssinns –, die sie per QR-Code mit nach Hause nehmen können. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Wissenschaftsjournalisten konzipiert und basiert auf aktuellen Erkenntnissen aus Forschung und Lehre.

„Faszination Mensch“ ist als Erlebnisausstellung konzipiert, bei der Lernen mit allen Sinnen im Vordergrund steht. Die interaktive Gestaltung fördert Neugier und ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zu auch anspruchsvollen Inhalten. Besonders Familien, Schulklassen und Bildungseinrichtungen finden hier ein Angebot, das wissenschaftliche Bildung spielerisch und praxisnah vermittelt.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm von April bis Oktober Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Lezter Einlass ist um 17.30 Uhr. In den Ferien und an Feiertagen in Sachsen-Anhalt ist zu diesen Zeiten auch montags geöffnet.