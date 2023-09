Genthin - Kommt die Rettung für das marode Bürgerhaus in der Friedenstraße 2 in Genthin? Am 11. Oktober steht es erneut vor einer Zwangsversteigerung am Amtsgericht Burg, wie aus den Gerichtsveröffentlichungen hervorgeht. Das Eckhaus betrachten die Genthiner aus unterschiedlichen Gründen mittlerweile mit gemischten Gefühlen.

Auf der einen Seite gehört es zu den prägenden Gebäuden in dem Straßenzug und hat eine lange Historie als Wohn- und Geschäftsgebäude. Auf der anderen Seite ist das denkmalgeschütze Haus in den vergangenen Jahren so sehr verfallen, dass aus Sicherheitsgründen der Gehweg vor dem Gebäude gesperrt werden musste.

Feuchte Wände befördern Schimmelbefall

Zwar heißt es im Exposé für die Versteigerung, dass sich das Haus im Hinblick auf sein hohes Alter in einem befriedigenden Bauzustand befinde, allerdings werden auch umfassende Schäden in der Dacheindeckung, Schäden an der Fassade, Schimmel und Pilze in Wänden und Decken genannt. Der Genthiner Experte für Systemhausbau und Architektur, Cord-Jürgen Jehle, ist mit seinem Büro unmittelbarer Nachbar und hat sich mehrfach für eine Rettung des Gebäudes stark gemacht.

Er sagt: „Das Gebäude ist in keinem guten Zustand, wer es erwirbt, muss den Innenbereich komplett entkernen und diesen insgesamt neu aufbauen, dass ist dann so, als hätte man ein neues Haus mit einer historischen Fassade.“ Zudem müsse man solche Gebäude auch energetisch interessant aufstellen, damit es jemand als Eigentümer oder Mieter nutzen will.

Auch im Landkreis Jerichower Land wird die anstehende Versteigerung in den Blick genommen. „Bei dem Objekt handelt es sich um ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus, das wegen seiner neubarocken Massivbauweise und seiner städtebaulich herausragenden Ecklage einen hohen kulturhistorischen Wert besitzt und aus diesem Grund im Denkmalverzeichnis der Bau- und Kunstdenkmale des Landes Sachsen-Anhalt eingetragen ist“, heißt es von Pressesprecherin Claudia Hopf-Koßmann.

Hoffnung beim Landkreis auf einen Käufer

„Um dieses Denkmal zu bewahren, bedarf es eines Bauherrn, der diesem besonderen Gebäude wieder eine Nutzung verleihen möchte und der die damit einhergehenden umfangreichen Arbeiten umsetzt. Es bleibt zu hoffen, dass sich bei dem anstehenden Versteigerungstermin ein Käufer findet, der das Gebäude wieder instand setzt.“

Allerdings kommt auf den Besitzer einiges zu: „Der Eigentümer eines Gebäudes ist dafür verantwortlich, dass von diesem keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.“ Der zuletzt bekannte Eigentümer sei nach Kenntnis der Unteren Bauaufsichtsbehörde aufgefordert worden, das Gebäude zu sichern, damit nichts mehr auf den Gehweg fallen könne.

„Zudem wurde ihm mittels bauaufsichtlicher Verfügung aufgegeben, nachzuweisen, dass die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet ist.“ Allerdings: „Dieser Aufforderung wurde bislang nicht gefolgt.“

Bauaufsichtsbehörde müsste unter Umständen tätig werden

Der Versteigerungstermin ist für den Landkreis auch deshalb von Belang, da er unter Umständen tätig werden muss, denn, so Claudia Hopf-Koßmann, „sollte der anstehende Versteigerungstermin erfolglos verlaufen, wird die Untere Bauaufsichtsbehörde in Ersatzvornahme gehen und die Standsicherheit des Gebäudes bewerten lassen.“

Dann könnte der Landkreis eine Fachfirma beauftragen und die öffentliche Sicherheit herstellen. Das wäre für den Kreis zwar mit Kosten verbunden. Auf der anderen Seite würde dann die Zeit des gesperrten öffentlichen Bereiches nach mehreren Jahren enden.