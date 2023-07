130 Jahre existiert die Ortsfeuerwehr Großmühlingen bereits, was sie zur ältesten Feuerwehr der Gemeinde Bördeland macht. Wie das große Jubiläum gefeiert wurde.

FAuf dem örtlichen Marktplatz in Großmühlingen feierte die Ortsfeuerwehr ihr 130-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste erschienen und überbrachten Grußworte sowie Präsentkörbe.

Großmühlingen - Die Ortsfeuerwehr Großmühlingen feierte kürzlich ihr 130-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig war die Veranstaltung ein Rückblick auf die lange Tradition des Schutzes und des Zusammenhalts in der Gemeinde. Das Motto der Feuerwehr „Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr“ prägt seit jeher das Handeln der Feuerwehrleute.

Am 10. Juli 1893 wurde die heutige Ortsfeuerwehr in Großmühlingen bei einer Gründungsversammlung ins Leben gerufen. Im August des selben Jahres wurde ein Statut, vergleichbar mit den heutigen Dienstvorschriften, von der herzoglichen Kreisdirektion und Regierung genehmigt. Dieses Statut wurde von den Kameraden, Kommandeur Bertram, dem stellvertretendem Kommandeur Lampe, Zugführer Deftereich und Zugführer Wefche niedergeschrieben und ist im Original bis heute einsehbar.

Neben dem Einsatz bei Festlichkeiten sorgt die Feuerwehr auch in schwierigen und gefährlichen Momenten für Zusammenhalt und Sicherheit.

Ein Appell an die Gemeinschaft

Der Schutzpatron der Feuerwehr, der heilige St. Florian, einst ein römischer Offizier, der am 4. Mai 304 in Lorch in Enns (Oberösterreich) verstarb, wird auch von der Feuerwehr verehrt.

St. Florian soll vor Feuersbrünsten, Stürmen, Dürre und Wasserfluten schützen. Die Feuerwehr Großmühlingen fühlt sich von diesem Schutzpatron behütet und ist über die Jahre zu einer engen Gemeinschaft zusammengewachsen. Ortswehrleiter Erik Klingenstein erzählte, dass die Feuerwehr Großmühlingen bereits seit 1.140.000 Stunden, also seit 130 Jahren, ihren Dienst leistet. Fast jeder Einsatz der Kameraden wurde dabei unversehrt überstanden.

Der Wehrleiter betonte aber auch die Wichtigkeit des Ehrenamtes und appellierte an alle im Ort und über dessen Grenzen hinaus: „Unsere Hotline: 112, mit 24 Stunden Service - Sie lebt allein von freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit und wir freuen uns um jegliche Unterstützung eines jedem Mitbürgers in unserer Gemeinde und Umgebung. Erst, wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart wurde und kein Freiwilliger mehr ein Ehrenamt ausübt, dann merken wir, dass Geld allein kein Feuer löschen kann. Lasst uns unsere Feuerwehr niemals zu Grabe tragen.“

Die Grußworte der Ehrengäste

Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) hob in seinen Grußworten den Stellenwert der Ortsfeuerwehr Großmühlingen für die Gemeinschaft hervor. Als älteste Feuerwehr in der Gemeinde Bördeland spielt sie eine unverzichtbare Rolle und hat auch im ländlichen Raum eine Zukunft. Schmoldt betonte die hervorragende Stellung der Feuerwehr in der Gemeinde und würdigte die Mut und Opferbereitschaft der Feuerwehrleute.

Der Gemeindewehrleiter Hans-Georg Fabian sprach über die Veränderungen, die die Feuerwehr im Laufe der Zeit durchgemacht hat und betonte, dass die Feuerwehr keine bloße Freizeitbeschäftigung, sondern eine Leidenschaft ist. Auch der Kreisfeuerwehrverband und Vertreter aus Vereinen und öffentlichen Einrichtungen überbrachten ihre Glückwünsche und Anerkennung zum Jubiläum.

Der Dank für die Unterstützung

In den Abschlussworten bedankte sich Wehrleiter Erik Klingenstein bei allen Unterstützern und Spendern, die es ermöglichten, das Jubiläum gebührend zu feiern. Er betonte die Wichtigkeit der Familienangehörigen der Feuerwehrleute, die ihnen den oft schweren und gefährlichen Job ermöglichen. Das 130-jährige Jubiläum der Ortsfeuerwehr Großmühlingen war ein Anlass, die beeindruckende Geschichte und den Einsatz der Feuerwehr zu würdigen und gleichzeitig die Bedeutung der Gemeinschaftsunterstützung hervorzuheben.Eine der Hauptattraktionen war die Fahrzeug- und Technikschau der Ortsfeuerwehr. Die Besucher hatten die Möglichkeit, die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge und die neueste Ausrüstung aus der Nähe zu betrachten. Die Feuerwehrleute standen den interessierten Gästen Rede und Antwort und erklärten die Funktionen der Geräte.

Für die kleinen Besucher gab es Spiel und Spaß sowie eine Hüpfburg. Die Kinder konnten sich austoben und dabei ihre Begeisterung für die Feuerwehr entdecken.

Mittagessen aus der Gulaschkanone, Kaffee und selbst gebackener Kuchen sorgten dafür, den Hunger der kleinen und Großen Gäste zu stillen.

Musikalische Unterhaltung bis in die Nacht

Am Nachmittag verwöhnte das Kleinmühlinger Schalmeienorchester die Besucher mit einem Platzkonzert. Die musikalischen Klänge füllten den Marktplatz und sorgten für eine festliche Stimmung. Die Schalmeienklänge begeisterten das Publikum, während später am Abend der Tanzabend für Jung und Alt eröffnet wurde.

DJ HaJü legte die besten Hits auf und sorgte für eine ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Die Feierlichkeiten wurden bis in die Nacht hinein fortgesetzt, während die Gäste das Tanzbein schwangen und das Jubiläum gebührend feierten.

Das 130-jährige Jubiläum der Ortsfeuerwehr Großmühlingen war ein voller Erfolg. Die verschiedenen Aktionen und Feierlichkeiten boten den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm und sorgten für eine gelungene Jubiläumsfeier.

Eröffnet wurde die feierliche Jubiläumsveranstaltung zudem mit zahlreichen Ehrungen und Beförderungen der engagierten Kameraden aus Großmühlingen genutzt:

Anstecknadel der Stufe 2: Oliver Kirch (20 Dienstjahre), Anke Kirch (20 Dienstjahre), Joachim Becker (20 Dienstjahre). Anstecknadel der Stufe 3: Jürgen Dähms (30 Dienstjahre). Ehrungen mit der Ehrenspange in Gold: Oliver Kirch – 10 Jahre Gemeindejugendwart und 20 Jahre Ortsjugendwart, Jürgen Dähms – 20 Jahre als Sicherheitsbeauftragter, Wolfgang Lohse – Nachträglich für 35 Jahre Führungsmitglied als stellvertretender- und Ortswehrleiter (wird nachgereicht). Beförderung zur Feuerwehrfrau: Dana Lindner.