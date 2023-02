Warum die Feuerwehr Großmühlingen mit der Fahrzeughalle nicht zufrieden ist

Die Fahrzeughalle in Großmühlingen war ein Thema bei der Jahreshauptversammlung. Die Halle ist eine ehemalige Scheune.

Großmühlingen - In ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung in der letzten Woche standen einige Themen und Rückblicke auf dem Zettel von Ortswehrleiter Erik Klingenstein. Die Versammlung der Kameraden fand am Sonnabend im Gerätehaus statt. Dann gab es Kritik.