2023 wurden mit dem Speiseberg in Halle sowie dem Pietsch und dem Zeitwerk in Wernigerode drei Restaurants in Sachsen-Anhalt mit Michelin-Sternen ausgezeichnet. Am 26. März wurden in Hamburg erneut die begehrten Sterne des Guide Michelin vergeben.

Robin Pietsch wieder erfolgreich: "Zeitwerk" und "Pietsch" in Wernigerode behalten Sterne

Robin Pietsch konnte seinen Michelin-Stern mit dem Zeitwerk in Wernigerode im Harz auch 2024 verteidigen.

Wernigerode. Mit dem "Zeitwerk" in Wernigerode konnte Robin Pietsch erneut seinen Stern des Guide Michelin verteidigen. Dies bestätigte sich am Abend des 26. März bei einem feierlichen Event in der Handelskammer Hamburg. 2017 erhielt Pietsch seinen ersten Stern.

Seit 2012 kocht der 1988 in Blankenburg geborene Robin Pietsch mit seinem Team im "Zeitwerk" in Wernigerode. Dort wird regional verbunden für die Gäste gekocht. 2019 eröffnete der Gastronom mit dem „Pietsch“, in dem eine Küche mit weltoffenen Einflüssen geboten wird, sein zweites Restaurant in Wernigerode. Das Lokal wurde 2020 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Zeitwerk, Pietsch und Speiseberg: Drei Restaurants in Sachsen-Anhalt mit Michelin-Stern

Neben dem "Zeitwerk" konnte der Koch auch seinen Stern im "Pietsch" verteidigen. Zusammen mit dem "Speiseberg" in Halle zählen die Restaurants, wie bereits 2023, zu den einzigen drei Sternerestaurants in Sachsen-Anhalt. In den Zwei- und Drei-Sterne-Kategorien finden sich bislang keine Häuser aus Sachsen-Anhalt.

Den Angaben von Michelin zufolge gibt es damit deutschlandweit aktuell insgesamt 340 Sternerestaurants - sechs mehr als noch im Jahr zuvor.

Hintergründe zum Guide Michelin und den vergebenen Gastro-Sternen

Der Guide Michelin ist ein Hotel- und Reiseführer des Reifenherstellers Michelin. Mit den Auszeichnungen der Gastronomen soll bewertet werden, welche Restaurants einen Stopp (ein Stern), einen Umweg (zwei Sterne) oder gar eine Reise (drei Sterne) wert sind.

Der Guide wurde das erste Mal 1900 zur Eröffnung der Weltausstellung in Paris veröffentlicht und erschien zunächst nur in Frankreich. Michelin hat seinen Hauptsitz im französischen Clermont-Ferrand und beschäftigt eigenen Angaben nach 132 200 Mitarbeitende weltweit.