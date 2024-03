Zwei Sterne für Robin Pietsch: So sehr freut sich der Wernigeröder über die erneute Auszeichnung

Wernigerode. - Fans von Spitzenküche kommen in Sachsen-Anhalt auch dieses Jahr auf ihre Kosten: Gleich drei Restaurants in dem Bundesland sind am Dienstag, 26. März, mit je einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden.

Die Gewinner sind – wie bereits im Vorjahr – das „Speiseberg“ in Halle sowie die beiden Restaurants von Robin Pietsch, das „Zeitwerk“ und das „Pietsch“, in Wernigerode.

Lesen Sie auch: Mit Fotogalerie: Robin Pietsch gibt ersten Kinder-Koch-Kurs in Wernigerode

„Ich freue mich so unfassbar, dass wir die Jury erneut überzeugen konnten“, sagt der 35-jährige Harzer. „Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team und dankbar dafür, dass sich alle so sehr engagieren. Ohne meine Mitarbeiter wäre ein solcher Erfolg nicht möglich.“

Seinen ersten Stern erkochte Robin Pietsch im Jahr 2017.