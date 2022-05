Poetenwettbewerb in Halberstadt 21-Jährige punktet in Halberstadt bei Poetenwettstreit

Poetenwettstreit: Mancher nennt das, was am Spiegelmausoleum Halberstadt vonstatten geht, eher Poetry-Slam nennt. In der Sache geht es um das Gleiche: Dichtkunst – von Laien, aber überraschend gut und jung. Dabei hat nun eine 21-jährige Goldsucherin gepunktet.