Veranstaltungen 7. Halberstädter Orgeltag mit Konzerten, Literatur und besonderen Begegnungen am zweiten Septemberwochenende

Anlässlich seines 400. Todesjahres dreht sich beim 7. Halberstädter Orgeltag alles um Michael Praetorius und die Orgel der Martinikirche. Zeit für einen Ausblick darauf, was Musikliebhaber am zweiten Septemberwochenende in der Domstadt erwartet.