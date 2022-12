Aaron ist zurück auf dem Altar der St.-Sixti-Kirche Badersleben

Der Altar der St.-Sixti-Kirche in Badersleben ist wieder komplett: Nach fast zehn Monaten Restaurierung thront Aaron über den Kirchgängern. Bald wird er aber verhüllt.

Badersleben - Die Jahre haben bei Aaron Spuren hinterlassen: Tiefe Narben zieren Gesicht und Körper. Seine Nase erinnert an die von Michael Jackson – nach den verunglückten Schönheitsoperationen. Er hat eine Hand eingebüßt und auch einige Zehen. Aaron ist eine Altarfigur in der St.-Sixti-Kirche in Badersleben – und er wird die Besucher des Heiligabend-Gottesdienstes überraschen.