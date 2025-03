Nahverkehr im Harz Ab wann stehen die Ströbecker Busnutzer nicht mehr im Regen?

Seit Jahren bemühen sich die Ströbecker darum, an den Bushaltestellen in dem Halberstädter Ortsteil ein Dach über den Kopf zu bekommen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache - so gar mehr als erwartet.