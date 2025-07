Fleißig während der Ferien: Welche Arbeiten an Grundschulen in der Egelner Mulde erledigt werden

Egeln/VS - In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr, das in wenigen Wochen beginnt, auf Hochtouren. In ihrer Trägerschaft befinden sich die drei Grundschulen in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben.