Die Müllabfuhr-Termine im Harz sollen am Samstag, 10. Januar, trotz reichlich Neuschnee durch Sturmtief "Elli" eingehalten werden. Damit es klappt, werden die Einwohner um Mithilfe gebeten.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 09.01.2026, 17:57
Der aktuelle Wintereinbruch hat den Mülltonnen im Harz hohe Schneehauben aufgesetzt.
Landkreis Harz. - Trotz des Wintereinbruchs mit großen Schneemengen im gesamten Landkreis Harz sind die Mitarbeiter der Entsorgungswirtschaft (Enwi) und der Abfallwirtschaft Nordharz grundsätzlich bestrebt, die Tourenpläne einzuhalten und die Müll- und Wertstofftonnen zu leeren. Das hat Enwi-Chef Ingo Ziemann am Freitagabend, 9. Januar, unterstrichen.