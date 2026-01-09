Die Müllabfuhr-Termine im Harz sollen am Samstag, 10. Januar, trotz reichlich Neuschnee durch Sturmtief "Elli" eingehalten werden. Damit es klappt, werden die Einwohner um Mithilfe gebeten.

Trotz Winterwetters und heftigem Schneefall im Harz: Müllabfuhr ist unterwegs

Der aktuelle Wintereinbruch hat den Mülltonnen im Harz hohe Schneehauben aufgesetzt.

Landkreis Harz. - Trotz des Wintereinbruchs mit großen Schneemengen im gesamten Landkreis Harz sind die Mitarbeiter der Entsorgungswirtschaft (Enwi) und der Abfallwirtschaft Nordharz grundsätzlich bestrebt, die Tourenpläne einzuhalten und die Müll- und Wertstofftonnen zu leeren. Das hat Enwi-Chef Ingo Ziemann am Freitagabend, 9. Januar, unterstrichen.