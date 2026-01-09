EIL:
Wertstoff- und Abfallentsorgung Trotz Winterwetters und heftigem Schneefall im Harz: Müllabfuhr ist unterwegs
Die Müllabfuhr-Termine im Harz sollen am Samstag, 10. Januar, trotz reichlich Neuschnee durch Sturmtief "Elli" eingehalten werden. Damit es klappt, werden die Einwohner um Mithilfe gebeten.
Aktualisiert: 09.01.2026, 17:57
Landkreis Harz. - Trotz des Wintereinbruchs mit großen Schneemengen im gesamten Landkreis Harz sind die Mitarbeiter der Entsorgungswirtschaft (Enwi) und der Abfallwirtschaft Nordharz grundsätzlich bestrebt, die Tourenpläne einzuhalten und die Müll- und Wertstofftonnen zu leeren. Das hat Enwi-Chef Ingo Ziemann am Freitagabend, 9. Januar, unterstrichen.